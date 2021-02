Mit was beschäftigen sich viele Menschen, wenn sie ihr Zuhause nicht verlassen sollen? Mit dem Garten. Entsprechend gut ist der Ulmer Gartengerätehersteller Gardena durch die Corona-Krise gekommen.

Gardena hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt und gehört damit zu den Gewinnern der Corona-Krise. In Zeiten der Pandemie entdecken viele Verbraucher den Garten für sich. So erklärt sich das Ulmer Unternehmen die starke Nachfrage nach Gartenwerkzeug, Rasensprengern und smarten Gartengeräten.

Gardena steigert Umsatz um 13 Prozent

Mit 934 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr und damit einem Plus von 13 Prozent zum Vorjahr profitiert Gardena von der Pandemie und investiert in die Zukunft. So wurde bereits das Werk in Heuchlingen im Kreis Heidenheim für 32 Millionen erweitert. Dort werden vor allem Kunststoffteile hergestellt. In Neu-Ulm hat Gardena ein neues Logistiklager mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern gebaut, das Ende 2020 in Betrieb gegangen ist, heißt es in einer Mitteilung. Im September des vergangenen Jahres starteten insgesamt 27 junge Menschen eine Ausbildung bei Gardena - mehr als in den Jahren zuvor.