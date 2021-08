Der Gemeinderat von Gerstetten hat am Dienstag grünes Licht für eine mögliche Erweiterung des Ulmer Gartengeräteherstellers Gardena im Teilort Heuchlingen gegeben. Laut des jetzt beschlossenen Bebauungsplans könnte Gardena sein Werk auf die dreifache Größe ausbauen. Das Unternehmen überlegt, in Heuchlingen die Produktion und Logistik von Geräten zur Gartenbewässerung anzusiedeln. Noch seien die Pläne aber in einem Frühstadium, heißt es von Gardena selbst und auch aus dem Gerstetter Rathaus. Der Gartengerätehersteller, der zur Husqvarna-Gruppe gehört, hat gerade ein Rekordjahr hinter sich. Am Stammsitz in Ulm gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr.