Die Beschäftigten dürfen aufatmen, ebenso Handel und Ulmer Stadtverwaltung: der Platzhirsch unter den Ulmer Kaufhäusern, Galeria Karstadt Kaufhof, bleibt der Stadt erhalten. Das hat die Geschäftsführung des Konzerns mitgeteilt.

Die Filiale von Galeria Kaufhof in der Ulmer Fußgängerzone ist nicht von den Schließungsplänen des Konzerns betroffen. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi dem SWR. Auch werde es unter den 110 Beschäftigten am Standort Ulm keinen weiteren Personalabbau geben.

Das letzte Kaufhaus mit nahezu Vollsortiment in Ulm: Galeria Karstadt-Kaufhof SWR Volker Wüst

Freude bei den Ulmer Beschäftigten

Am Freitagnachmittag wurden die Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung darüber informiert. Sie zeigten sich erleichtert über die Entscheidung. Das Kaufhaus war wegen der Betriebsversammlung vorübergehend geschlossen.

Wegen der Betriebsversammlung wurde das Kaufhaus vorübergehend geschlossen SWR Volker Wüst

Verdi-Sprecher: Weiterer Personalabbau wurde verhindert

Wie Rainer Dacke, Handelsexperte der Gewerktschaft Verdi Ostwürttemberg-Ulm, dem SWR sagte, habe man in den Verhandlungen einen weiteren Personalabbau stoppen können. Der Konzern hatte zunächst angekündigt, weitere zehn Prozent der Beschäftigten entlassen zu wollen. Dacke erklärte weiter, er sei froh, dass die Ulmer Filiale am Eingang der Stadt nun erhalten bleibe. Eine Schließung hätte auch zu starken Umsatzeinbußen der benachbarten Geschäfte geführt.

Fünf Kaufhäuser in Baden-Württemberg schließen

Bundesweit werden 62 der 172 Filialen geschlossen. Wie Verdi am Freitag mitteilte, sollen in Baden-Württemberg die Kaufhof-Filialen in Mannheim, Stuttgart-Bad Cannstatt und Göppingen geschlossen werden, außerdem die Karstadt-Häuser in Leonberg und Singen.