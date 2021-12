Gänstorbrücke wegen Belastungstest nachts gesperrt

Die Gänstorbrücke, eine der wichtigsten Donaubrücken zwischen Ulm und Neu-UIm, wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 24 und 5 Uhr wegen eines Belastungstests gesperrt. Dafür werden nach Mitteilung der Stadt Ulm unterschiedlich schwer beladene Lkw auf die Brücke gestellt. An der Brücke ist bereits seit September ein Ultraschall-System montiert, das den Alterungsprozess der maroden Brücke überwacht. Mit dem Lastexperiment soll nun herausgefunden werden, wie die unterschiedlichen Einflüsse - etwa Gewicht und Temperatur - auf das Ultraschall-System wirken. Das System soll so weiterentwickelt werden - und findet überregional Beachtung. Denn die Gänstorbrücke ist mittlerweile Forschungsobjekt der Bundesanstalt für Materialprüfung. Sie eignet sich dafür, weil die baufällige Brücke in den kommenden Jahren zurückgebaut und neu gebaut wird. Die Fertigstellung ist frühestens für Herbst 2027 geplant.