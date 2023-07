per Mail teilen

Der Fußgängersteg über die Donau beim Ulmer Stadtpark Friedrichsau wird am Freitag wieder geöffnet. Er wurde wegen Instabilität vor gut sieben Wochen gesperrt.

Der Friedrichsausteg über die Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm wird bis auf Weiteres wieder geöffnet. Wegen Sicherheitsmängeln ist er vor knapp zwei Monaten gesperrt worden.

Gegen Freitagmittag soll die Sperrung aufgehoben werden, teilte die Stadt Ulm mit. Jeweils auf den ersten vier Metern, von den Ufern her, wurde die Brücke eingeengt. Radler müssen absteigen und das Rad in der Engstelle schieben. Ein Aufenthalt auf der Brücke ist nicht erlaubt, darauf weist die Stadt vor allem mit Blick auf die Großveranstaltungen am Schwörwochenende und Schwörmontag hin.

Ab Freitagmittag soll der Übergang über den Fußgängersteg wieder möglich sein. SWR

Sicherheitsmängel beim Fußgängersteg an der Friedrichsau : Lagerungen sind marode

Die wichtige Fußgängerverbindung zwischen Neu-Ulm und Ulm wurde vor gut sieben Wochen geschlossen. Eine routinemäßige Überprüfung hatte damals ergeben, dass vor allem die Lagerungen des Steges marode sind. Inzwischen gibt es dort eine provisorische Unterstützung.