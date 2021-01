per Mail teilen

Eine Fußgängerin ist am Sonntagnachmittag in Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach (Ostalbkreis) angefahren und tödlich verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte laut Polizei mit ihrem Wagen die am Fahrbahnrand stehende Frau erfasst. Das etwa 70-jährige Opfer konnte bislang nicht identifiziert werden. Die Frau trug eine beige Jacke, eine schwarz Hosen und rote gestrickte Handschuhe.