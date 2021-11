Verschwitzte Fußballtrikots der TSG Abtsgmünd nach Auswärtsspiel gestohlen

Mit einem Ärgernis endete ein Fußballspiel der TSG Abtsgmünd im Ostalbkreis. Nach einem Auswärtsspiel in Bopfingen wurden sämtliche Trikots gestohlen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, passierte das Ganze am vergangenen Samstag vor dem Jahn-Stadion in Bopfingen. Die zweite Mannschaft der TSG Abtsgmünd hatte gerade gegen die Reserve des TV Bopfingen in der Kreisliga A 4:1 gewonnen. Da stellte ein Spieler den Koffer mit den verschwitzten Trikots auf dem Parkplatz neben dem Vereinsbus ab. Kurze Zeit später war der Koffer mit den 20 Trikotsätzen weg.

Ein Bild vergangener Zeiten: Die Spieler der TSG Abtsgmünd in ihren schwarzen Trikots. TSG Abtsgmünd

„Das ist mega ärgerlich“, sagte TSG-Betreuer Christoph Bezler dem SWR. Was wolle denn ein Fremder mit einem Trikotsatz anfangen, auf dem „TSG Abtsgmünd“ steht? Die Diebesbeute hat einen Wert von 1.500 Euro. Es handelt sich um 18 schwarze Adidas-Trikotsätze sowie zwei grüne Torwarttrikots. Der Polizeiposten in Bopfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Diebstahls. Christoph Bezler von der TSG Abtsgmünd hofft, dass der Koffer vielleicht irgendwo wieder auftaucht oder zurückgegeben wird. "Wir haben zwar noch weitere Trikotsätze in Reserve. Aber so war es in Bopfingen ein teuer erkaufter Sieg."