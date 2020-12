Fußball-Zweitligist 1.FC Heidenheim spielt am Abend in Bochum. Es ist nach dem Sieg gegen Hannover und dem Unentschieden gegen Regensburg das dritte Spiel in sechs Tagen. Bei den Heidenheimern stand in den vergangenen Tagen deshalb vor allem Regeneration und Pflege der Spieler auf dem Programm. Für FCH-Trainer Frank Schmidt geht es am Abend nun darum, dass seine Jungs noch einmal Energie auf den Platz bekommen. Der VfL Bochum ist für ihn ein sehr starker Gegner, der sich vor allem auch durch gute Abwehrarbeit auszeichnet. Heidenheim kann mit einem Sieg am Abend vor der der kurzen Weihnachtspause in die Spitzengruppe der Zweiligatabelle vorrücken.