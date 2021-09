Der SSV Ulm 1846 Fußball steht im Viertelfinale des WFV-Pokals. Die Ulmer gewannen am Mittwochabend mit 1:0 beim Landesligisten TV Darmsheim. Das entscheidende Tor fiel in der Nachspielzeit. Fußall-Zweitligist 1.FC Heidenheim unterlag in einem Freundschaftsspiel in der Voith-Arena dem Bundesligisten FC Augsburg nach einer starken Leistung knapp mit 1:2.