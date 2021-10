Fußball: Spielabbruch nach rassistischer Beleidigung

Ein Fußballspiel der Kreisliga Donau/Iller in Nersingen im Kreis Neu-Ulm ist am Sonntag nach einer rassistischen Beleidigung abgebrochen worden. Das berichtet am Dienstag die Ulmer "Südwest Presse". Die Partie zwischen dem Gastgeber SV Nersingen und dem TSV Erbach (Alb-Donau-Kreis) stand 1:0, als es zum Eklat kam. Laut Bericht soll ein schwarzer Spieler des SV Erbach als "Affe" bezeichnet worden sein. Außerdem habe ihm ein Spieler des SV Nersingen die Frage gestellt, ob man ihm "noch ein paar Bananen bringen soll". Die Gäste haben daraufhin beschlossen, das Spielfeld zu verlassen. Die Zuschauer applaudierten, als der beleidigte Spieler vom Platz ging. Den rassistischen Äußerungen soll nach Angaben des Vorstands des SV Nersingen ein Streit vorausgegangen sein. Er bestätigte die Beleidigung, betonte aber, dass Rassismus auf dem Platz und in seinem Verein nichts zu suchen habe. Beide Vereine wollen nun den Vorfall aufarbeiten.