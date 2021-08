Die neue Saison der Fußball Regionalliga Südwest beginnt am Freitagabend (19 Uhr) mit dem Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den FSV Frankfurt. Für Zuschauer gelten im Ulmer Donaustadion die 3G-Regeln, zudem herrscht im gesamten Stadionbereich Maskenpflicht, teilt der Verein auf seiner Homepage mit. Der VfR Aalen bestreitet morgen sein erstes Spiel der neuen Saison in Mainz. In der Regionalliga Bayern erwartet der FV Illertissen zum Saisonauftakt am Freitagabend die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth (19 Uhr).