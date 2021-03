Der VfR Aalen hat das Derby der Fußball-Regionalliga gegen den SSV Ulm 0:1 verloren. Torschütze des Tages war Tobias Rühle, der unmittelbar nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit den Ball gefühlvoll über den Aalener Torhüter Bernhardt ins rechte obere Eck hob. In der ersten Halbzeit war das Spiel am Samstagnachmittag in der Ostalbarena weitgehend auf Augenhöhe. In der zweiten Hälfte wurde die Überlegenheit der Ulmer immer deutlicher. Für Diskussion hatte der zuletzt stark spielende VfR-Stürmer Steffen Kienle gesorgt, der Ende Januar von Ulm nach Aalen gewechselt war und wegen einer Vertragsklausel gegen seinen ehemaligen Verein nicht eingesetzt werden durfte.