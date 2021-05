In der Fußball-Regionalliga Regionalliga hat der VfR Aalen am Sonntag in Mainz mit 1:3 verloren. Erfolgreicher war der SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag. Die Spatzen gewannen gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart mit 2:0. Es war der vierte Sieg für Ulm in Folge.