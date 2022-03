per Mail teilen

Mit einem Heimspiel gegen Paderborn beginnt die neue Saison für den Fußballzweitligisten 1. FC Heidenheim. Das teilte die Deutsche Fußballliga mit. Saisonbeginn in der Zweiten Liga ist am letzten Juli-Wochenende. Zu den Saisonhöhepunkten für Heidenheim gehören die Heimspiele gegen die Bundesligaabsteiger Schalke und Bremen am zwölften und 26. Spieltag.