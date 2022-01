per Mail teilen

Zweitligist 1. FC Heidenheim hat zum Abschluss seines Fußball-Trainingslagers in Spanien am Sonntag das Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Leuven mit 3:1 gewonnen. Regionalligist VfR Aalen verlor dagegen sein erstes Testspiel in Würzburg mit 0:4.