Funkenfeuer bei Schneetreiben in Regglisweiler

Eigentlich sollen die Funkenfeuer den Winter vertreiben, doch just am Wochenende kam der Winter zurück. In Dietenheim-Regglisweiler (Alb-Donau-Kreis) und vielen anderen Orten brannten dennoch die Feuerhaufen.

Es ist ein Brauch vor allem im schwäbisch -alemannischen Raum: Am Wochenende nach der Fasnet lodern die Funkenfeuer, um den Winter zu vertreiben. Doch ausgerechnet an diesem Wochenende kam der Winter zurück - mit dickem Schneetreiben und frostigen Temperaturen. In Dietenheim-Regglisweiler (Alb-Donau-Kreis) und vielen Orten ließen sich die Einwohner den Spaß aber nicht nehmen.

Das Funkenfeuer in Dietenheim-Regglisweiler (Alb-Donau-Kreis) war das bislang größte der Ortsgeschichte (25.2.). Raquel Koch Pérez

Größte Funkenfeuer der Ortsgeschichte

Mehr als 250 Menschen verfolgten auf dem Funkenfeuer-Platz in Regglisweiler das feurige Spektakel. Denn die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hatten am Ortsrand das größte Funkenfeuer der Ortsgeschichte entzündet. Rund 3000 Christbäume und vier Lkw-Ladungen Grüngut waren dafür in den vergangenen Tagen aufgeschichtet worden.

Funkenfeuer leuchten weit ins Land

Auch wenn sich die Besucher der Funkenfeuer dick anziehen mussten wegen der frostigen Temperaturen und des Schneetreibens, kamen auch in vielen anderen Orten Hunderte zu den Funkenfeuern. In Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) gab es wie immer den Umzug zum Tannenberg. Dort wurden außerdem beim Scheibenschlagen glühende Holzscheiben in den Himmel geschleudert. In Erbach (Alb-Donau-Kreis) zogen die Einwohner ebenfalls mit einem Fackelzug zur Funkenwiese. Auch in Ulm-Mähringen, in Neu-Ulm-Pfuhl und Burlafingen, in Nersingen, Bellenberg und Kellmünz loderten am Samstagabend Feuer und leuchteten weit ins Land. In Neu-Ulm-Ludwigsfeld Vöhringen und Blaubeuren-Gerhausen werden die Feuer erst am Funkensonntag entzündet.

Heidnische Tradition der Funkenfeuer

Die Wurzeln des Brauchs liegen in einem heidnischen Kult zur Vertreibung des Winters. In einigen Orten thront eine Strohpuppe auf den Haufen, die "Funkenhexe", die den Winter symbolisiert. Auch in Regglisweiler gehört sie zur Funkenfeuer-Tradition.

Am 1.März ist meteorologischer Frühlingsbeginn. Bis dahin bleibt es kühl - mit minus drei bis plus ein Grad.