In Neu-Ulm hat es in einem Wohnblock gebrannt. Mehrere Personen wurden verletzt, der Schaden liegt wohl im hohen fünfstelligen Bereich.

In einem Gebäude mit mehreren Wohnungen in Neu-Ulm ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen und hat für einen Großeinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden 25 Menschen verletzt. Fünf davon wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilweise mit Rauchgasvergiftungen und leichten Verbrennungen. Der Sachschaden wird der Polizei zufolge auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Technischer Defekt als Brandursache vermutet

Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Ursache für den Wohnungsbrand aus. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz war in der Nacht zum Sonntag beendet.

Die Brandwohnung ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Bei einer weiteren zweistelligen Anzahl an Wohnungen sei noch unklar, wann die Bewohnerinnen und Bewohner zurückkehren können. Die Stadt Neu-Ulm kümmere sich um die Betroffenen.