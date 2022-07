Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstellige Summe

Falsche Polizeibeamte haben einen Senior in Günzburg am Freitag um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei mitteilt, täuschten sie dem Mann am Telefon vor, seine Tochter habe einen Unfall verursacht, bei dem Menschen ums Leben gekommen seien. Er könne sie vor der Haft bewahren, indem er eine Kaution hinterlege. Der Senior fiel auf den Betrug herein und übergab einem Mann an der Haustür eine fünfstellige Summe.