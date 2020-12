In einem Seniorenheim im Kreis Dillingen sind fünf weitere Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie das Landratsamt Dillingen am Wochenende mitteilte, waren die Frauen im Alter von 68 bis 99 Jahren schwerstpflegebedürftig oder hatten bereits Vorerkrankungen. Sie waren im November positiv auf das Coronavirus getestet worden. In dem betroffenen Seniorenheim St. Klara in Wertingen gibt es seit Ausbruch der Pandemie damit nun neun Todesfälle infolge einer Covid-19-Infektion.