Fünf illegal eingereiste Flüchtlinge aus Afghanistan sind in einem Lastwagen in Wörth im Ostalbkreis entdeckt worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, hatte der Fahrer am Mittwoch die jungen Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren beim Entladen des Lkw festgestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Flüchtlinge unbemerkt während der Fahrt durch Osteuropa auf die Ladefläche des Lastwagens gelangt waren.