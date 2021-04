In Aalen gibt es jetzt fünf namentlich bekannte Bewerber um die Nachfolge von Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Nach Angaben der Stadt will nun auch der Gastwirt Stefan Schmidt aus Alfdorf als Kandidat bei der OB-Wahl am 4.Juli antreten. Er war durch seine Kritik an Corona-Maßnahmen bekannt geworden, unter anderem hat er in Gmünd bereits mehrfach die sogenannten "Marktplatz-Demos" angemeldet. Eine weiterer, sechster OB-Kandidat wolle derzeit noch anonym bleiben, hieß es weiter.