So läuft der Führerschein-Umtausch in Ulm

Viel Autofahrerinnen und Autofahrer müssen bis 2033 ihre Führerscheine umtauschen. Damit das aber nicht im Chaos endet, wird stufenweise umgetauscht. So läuft der Umtausch in Ulm.

Sabrina Hirschle hält den alten Führerschein ihrer Kundin in den Händen - so ein richtig altes Ding aus Papier, das Lichtbild ist kaum noch zu erkennen. Hirschle ist Sachbearbeiterin auf der Führerscheinstelle in Ulm. Der große Andrang ist bei ihr bisher ausgeblieben - und das obwohl die Umtauschfrist für die Ersten in drei Monaten bereits abläuft. "So langsam wird es ein bisschen eng", sagt Hirschle.

Die Papier-Führerscheine müssen umgetauscht werden. SWR Hannah Schulze

Umtauschfrist läuft ab

Denn die Ersten müssen ihren Führerschein bis zum 19. Januar 2022 umgetauscht haben. Das sind diejenigen, die noch einen Papierführerschein haben und zwischen 1953 und 1958 geboren wurden. "Wenn die jetzt langsam kommen, wäre es gut. Dann haben wir nicht so Stress und das würde auch gewährleisten, dass sie ihren Führerschein rechtzeitig bekommen", erläutert die Ulmer Sachbearbeiterin.

Bis 2025 müssen alle mit Papierführerschein diesen gegen eine Scheckkarte umtauschen. Wer eine Scheckkarte hat, ist aber nicht auf der sicheren Seite. Denn all diejenigen, deren Führerschein bis 2013 ausgestellt wurde, kommen danach an die Reihe.

Millionen Führerscheine müssen umgetauscht werden

Erst nach 2014 haben die Scheckkarten eine Gültigkeit von 15 Jahren, erläutert Rainer Türke von den Bürgerdiensten Ulm. Die EU-Richtlinie sieht genau das vor, deshalb müssen die Führerscheine, die früher ausgestellt wurden, ausgetauscht werden. Bis 2033 muss das abgeschlossen sein. Bundesweit betrifft das rund 45 Millionen Führerscheine.

Innerhalb der EU gibt es laut Türke wohl hunderte verschiedene Führerscheinarten. "Es geht hier in erster Linie um eine Vereinheitlichung und natürlich um Fälschungssicherheit", sagt er.

Schwerer Abschied vom alten Lappen

Doch das Hergeben des alten Lappen ist für viele gar nicht so einfach, sagt Hirschle von der Führerscheinstelle. "Es kommen tatsächlich ganz viele Personen, die ihren Führerschein wieder zurück haben wollen. Ich sage dann immer: 'Sie kriegen Ihren Führerschein auch wieder zurück. Er sieht dann zwar etwas anders aus, aber dann haben sie das alte Foto'." Denn daran hängt das Herz vieler.

Für den Umtausch ist der Ausweis nötig, der bisherige Führerschein sowie ein aktuelles Passbild. Zehn bis 15 Minuten dauert das. Der neue Führerschein kostet rund 25 Euro und ist nach etwa vier Wochen fertig. Man sollte also nicht allzu lange warten. Denn wer unerlaubt mit seinem alten Führerschein Auto fährt, dem droht ein Bußgeld von zehn Euro. Ein früherer Umtausch ist laut Hirschle jederzeit möglich.