Die Frühjahrsputzete dauert in Neu-Ulm in diesem Jahr das ganze Jahr. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wollte man die Putzaktion wegen der Pandemie nicht ein zweites Mal ausfallen lassen und hat deshalb den Aktionszeitraum auf das ganze Jahr ausgedehnt. So können die Corona-Regeln eingehalten werden, hieß es. Bei der Putzete handelt es sich um eine Säuberungsaktion in Neu-Ulm und den Stadtteilen, an der Kindergärten, Schulen, Firmen und Vereine teilnehmen.