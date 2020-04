per Mail teilen

Eine 72-jährige Beifahrerin ist am Samstag bei einem Zusammenstoß in Ulm-Unterweiler schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 28-jähriger Autofahrer links abbiegen und übersah dabei das Auto, in dem die 72-Jährige saß. Durch den Zusammenstoß erlitt sie schwere Verletzungen, ihr Ehemann kam mit leichten Verletzungen davon. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt.