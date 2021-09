Auf der B10 in Neu-Ulm hat es am Montag einen Frontalzusammenstoß gegeben. Laut Polizei fuhr ein Autofahrer in einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn. Wenige Stunden zuvor wurde die Beschilderung geändert.

Der 63-jährige Autofahrer wechselte von Nersingen kommend gewohnheitsgemäß zwischen der Breitenhof-Kreuzung und der Otto-Hahn-Straße auf die linke Fahrspur, um auf die Brücke aufzufahren. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer 21-jährigen Fahrerin. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Frontalzusammenstoß in einer Baustelle in Neu-Ulm - nur wenige Stunden zuvor war die Beschilderung geändert worden. Thomas Heckmann Neue Verkehrsführung nicht erkannt Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der 63-Jährige hatte laut Polizei die neue Verkehrsführung auf der B10 nicht erkannt. Das Staatliche Bauamt Krumbach hatte diese nur wenige Stunden zuvor geändert. Beim vierspurigen Ausbau der B10 kommt es immer wieder zu Änderungen in der Verkehrsführung.