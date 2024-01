Maria Hartmann schneidet Menschen in der Ulmer Vesperkirche die Haare. Jürgen Sick sieht den Film in der Landesschau - und verliebt sich in die Friseurin. Eine Geschichte mit Happy End.

Ein Film in der Landesschau Baden-Württemberg des SWR hat Friseurin Maria Hartmann aus Blaustein (Alb-Donau-Kreis) und Jürgen Sick aus Brackenheim (Kreis Heilbronn) zusammengebracht: Er sah einen Beitrag über die Haare schneidende Italienerin und verliebte sich blitzartig in sie. Und dann wurde aus den beiden ein Paar.

Es ist ein Abend wie jeder andere: Jürgen Sick aus Brackenheim im Kreis Heilbronn kommt von der Arbeit nach Hause und schaltet die Landesschau Baden-Württemberg des SWR ein. Dann trifft es ihn "wie der Blitz", wie er erzählt: Er sieht einen Filmbeitrag über eine Friseurin aus Blaustein, die bei der Ulmer Vesperkirche obdachlosen Menschen ehrenamtlich die Haare schneidet. "Da habe ich gedacht: Diese Frau muss ich kennenlernen", erzählt er. Der Entschluss sei in ihm gereift, dort anzurufen: es war allerdings schon spät, deshalb schickte er eine SMS. "Da kam dann Ruckzuck eine Antwort, ich soll doch am Montag anrufen, wegen eines Termins."

Jürgen Sick schaut sich jeden Abend die Landesschau Baden-Württemberg im SWR an. Dort sieht er den Film über Maria Hartmann - und verliebt sich in die Friseurin aus Blaustein. SWR Stefanie Schmitz

Liebesgeschichte beginnt bei Friseurin in Blaustein

Das tat Jürgen Sick dann auch und vereinbarte einen Termin im 150 Kilometer entfernten Blaustein, um sich von Maria Hartmann in ihrem Salon die Haare schneiden zu lassen. Die Friseurin hatte sich schon bei der Vereinbarung des Termins darüber gewundert, dass ihr neuer Kunde von weit hinter Stuttgart kommt. "Da dachte ich: Uups, Stuttgart? Ok, der kommt nicht nur wegen dem Haare schneiden", erinnert sie sich lachend. Sehr zurückhaltend, sehr sympathisch sei er gewesen, so Maria Hartmann über den ersten Friseurtermin. "Super Gespräche haben wir gehabt, es war sehr angenehm - also niemand, der aufdringlich war, es war total nett."

Friseurin Maria Hartmann schneidet ihrem Jürgen die Haare mittlerweile umsonst. SWR Stefanie Schmitz

Jürgen Sick ging es ähnlich: "Ich fand sie einfach sensationell sympathisch. Das hat sich einfach so leicht entwickelt, es war einfach so ungezwungen, so ungekünstelt." Und dann, erzählt Maria Hartmann lachend, "war das Ding im Sack. Das hat dann schon echt gepasst."

Ich fand sie gleich so sensationell sympathisch. Alles war so ungezwungen und ungekünstelt.

Aus einem Haarschnitt wurden zwei, danach folgte ein Abendessen. Inzwischen sind sie ein festes Paar und führen eine Fernbeziehung. Maria hatte eigentlich mit Männern schon abgeschlossen, nach acht Jahren als Single und dem einen oder anderen, was nicht so funktioniert habe. "Und dann war für mich klar am Jahresende: Ich habe keine Lust mehr." Es habe sie dann wirklich auch nichts mehr großartig interessiert, sagt sie.

Bis zu dem Tag, als die Kamera der Landesschau in die Ulmer Vesperkirche kam, sie beim kostenlosen Haareschneiden filmte und Jürgen in ihren Salon kam. Ohne den Beitrag im SWR wären Jürgen und Maria sich wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen. Zum Glück schaltet er jeden Abend die Landesschau ein. "Hat sich gelohnt", stellt er schmunzelnd fest.

Es ist nie langweilig und es ist auch immer witzig mit ihm.

Das erste gemeinsame Jahr der beiden ist wie im Flug vergangen: "Wir haben sehr viel erlebt, haben mit Freunden viel gemacht und waren auch zwei Mal im Urlaub, in Italien, bei mir zuhause", fasst Maria Hartmann zusammen. Es sei nie langweilig und immer witzig mit Jörg. "Wir haben auch gerne Freunde bei uns oder Freunde laden uns dann ein. Es ist einfach schön."

Jürgen Sick will demnächst nach Blaustein ziehen. Und wer weiß, zur Hochzeit der Beiden ist die Landesschau dann vielleicht auch wieder mit dabei.