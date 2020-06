In Ulm haben am Samstagnachmittag an zwei verschiedenen Kundgebungen rund 3.000 Menschen teilgenommen. Laut Polizei verliefen beide Protestaktionen friedlich.

Kniend und mit erhobener Faust gedachten am Samstagnachmittag knapp 2.000 zumeist junge Menschen auf dem Ulmer Münsterplatz an den getöteten Afroamerikaner George Floyd. Genau acht Minuten und 46 Sekunden, so lange wie ein Polizist in den USA sein Knie auf den Hals von Floyd gedrückt hatte, bis er starb. Rassismus ist eine Pandemie - so heißt es auf dem Plakat dieser Teilnehmerin SWR Torsten Blümke Zu der Anti-Rassismus-Kundgebung in Ulm waren weit mehr Teilnehmer gekommen als erwartet. Die Veranstalter hatten mit 300 gerechnet. Rassismus sei eine Pandemie und führe zur Spaltung der Gesellschaft, hieß auf der Veranstaltung. Mit Campingstühlen und Decken waren die Teilnehmer der Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen in die Ulmer Friedrichsau gekommen SWR Isabella Hafner Protestaktion gegen Corona-Auflagen in der Friedrichsau Zeitgleich protestierten im Ulmer Stadtpark Friedrichsau rund 1.000 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen. Die Organisatoren der Gruppe "Querdenker 731" hatten rund 4.000 Teilnehmer erwartet und zeigten sich überrascht über die geringe Resonanz. Redner forderten angesichts sinkender Inifiziertenzahlen ein Ende der Corona-Auflagen; auf Plakaten hieß es unter anderem, die "Krise sei inszeniert". "Die Krise ist inszeniert" -behauptet ein Kundgebungsteilnehmer in Ulm. Auch Impfgegner waren vertreten SWR Isabella Hafner