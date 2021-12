Das "Friedenslicht aus Bethlehem" wird nun auch wieder in der Region verteilt. Wegen der Corona-Pandemie konnte es am Sonntag vielerorts nur mit kurzen Andachten empfangen werden – so wie am Hauptbahnhof in Aalen. In der Salvatorkirche und in der Stadtkirche können Interessierte nun an dem Friedenslicht Kerzen für daheim entzünden. Das Friedenslicht wird jedes Jahr neu in der Geburtsgrotte von Jesus in Bethlehem entzündet und als Friedensbotschaft in viele Länder der Welt entsandt.