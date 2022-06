Friedensgruppen warnen vor Aufrüstung

Friedensgruppen aus der Region warnen vor einer Aufrüstung mit Atomwaffen in Deutschland. In einem offenen Brief haben sich Initiativen aus ehemaligen Pershing-II-Standorten in Ulm/Neu-Ulm, Mutlangen und Heilbronn an die Politik gewandt. Sie fordern die Bundesregierung und den Bundestag auf, keine neuen, ferngesteuerten US-Atombomben in Deutschland zu dulden und auch die dafür zertifizierten US-Kampfflugzeuge nicht zu kaufen. Reinhold Thiel von der Ulmer Ärzteinitiative zur Verhütung eines Atomkrieges sagte, dass die Friedensgruppen die ernsthafte Sorge haben, dass sich mit der neuen Technik die Hemmschwelle zum Atomkrieg weiter entwickelt. Auch das System der nuklearen Teilhabe der Bundesrepublik sehe man als kritisch an.