Bei seinem Konzert in Neu-Ulm wird erstmals eine Glocke aus ukrainischem Kriegsschrott ertönen. Sänger Michael Patrick Kelly wird mit ihr eine Schweigeminute einläuten.

Die Glocke auf der Bühne ist nicht die erste Friedensglocke, die Sänger Michael Patrick Kelly hat gießen lassen. Eine erste hat er bereits vor vier Jahren enthüllt. Die Glocke bei seinem Konzert am kommenden Donnerstag (15.9.) in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm ist aber die erste aus ukrainischem Kriegsschrott - und sie wird bei diesem Konzert erstmals eine Schweigeminute einläuten.

Friedensglocke aus Granathülsen und Panzerstücken

Nach Angaben des 44-jährigen Sängers ist die Glocke 840 Kilo schwer. Er hat sie aus Granathülsen und Panzerstücken gießen lassen, die Freunde bei Hilfsmissionen aus dem Kriegsgebiet mitgebracht haben. Die Glocke soll auch künftig bei Konzerten Schweigeminuten einläuten. Mit seinem #PeaceBell-Projekt mahnt Kelly schon seit 2018 zum Frieden.