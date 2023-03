Hunderte Gläubige folgen Aufruf: Ulmer Rat der Religionen betet für Frieden in der Ukraine

Christen, Juden und Muslime haben in Ulm gemeinsam für Frieden in der Ukraine gebetet. Angesicht der vielen Kriegsopfer forderten sie eine friedliche Lösung des Konflikts.

Mehrere hundert Gläubige verschiedener Konfessionen waren dem Aufruf des Rates der Religionen in Ulm gefolgt und beteiligten sich am Sonntagabend an dem Friedensgebet auf dem Marktplatz. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit der ukrainisch-katholischen Gemeinde und der russisch-orthodoxen Kirchengemeinde in Ulm statt, die selbst nicht Mitglieder im Rat der Religionen sind. Auch deren Vertreter beobachten den Konflikt mit Sorge und sprachen sich für einen Waffenstillstand aus.

Der Vertreter der Russisch-Orthodoxen Gemeinde Ulm, Abt Maxim Schmidt, zeigte sich betroffen. Die Ukraine liege ihm schmerzlich am Herzen. Am Rande der Veranstaltung sprach er vom Krieg - in Russland ist das offiziell verboten.

"Jeder Mensch, der gegen Krieg ist, muss heute da sein."

Mehrere hundert Gläubige verschiedener Konfessionen beteten am Sonntag in Ulm gemeinsam für Frieden in der Ukraine. SWR Martin Miecznik

"Jeder hat ein Recht auf Frieden"

Nacheinander gab es kurze Gebete der verschiedenen Religionsgemeinschaften. "Derjenige, der Frieden im Himmel macht, soll auch Frieden zwischen uns Menschen machen", so die Bitte von Rabbiner Sneur Trebnik. Der Imam Bilal Ince vom Türkisch-Islamischen Kulturverein Ulm e.V. erklärte, jeder Mensch auf der Erde habe das Recht auf ein friedvolles Leben.

"Niemand soll aus seinem Heimat vertrieben werden und niemand soll gezwungen sein, flüchten zu müssen."

Der Dekan der katholischen Kirche in Ulm, Ulrich Kloos, sprach von einem wichtigen Zeichen. Im gemeinsamen Gebet liege eine große Kraft. Dies gelte für Gläubige aller Religionen. Das wolle man mit dem Rat der Religionen in Ulm vorleben, so Kloos.

Einsatz für ein friedliches Zusammenleben

Der Rat der Religionen wurde am 5. November 2012 im Ulmer Rathaus gegründet. Ihm gehören an: Vertreter der Evangelischen und Katholischen Kirche, des Türkisch-Islamischen Kulturvereins e.V., des Islamischen Kulturzentrums, des Alevitischen Kulturzentrums und der Israelitischen Religionsgemeinschaft. Ziel ist unter anderem, bei öffentlichen Veranstaltungen, wie bei den "Tagen der Begegnung", mitzuwirken, multireligiöse Feiern zu öffentlichen Anlässen zu gestalten, den Bau von Gebets- und Andachtsräumen zu unterstützen und ein jährliches Treffen aller in Ulm vertretenen Religionen zu organisieren.

Friedensgebete auch in anderen Städten des Landes

In anderen baden-württembergischen Städten gab es ähnliche Veranstaltungen. So haben bei einem multireligiösen Friedensgebet auf dem Stuttgarter Stauffenbergplatz am Sonntag elf Religionsgemeinschaften gemeinsam für ein Ende der Gewalt in der Ukraine gebetet. Auf Initiative des Stuttgarter Rates der Religionen haben neben Christen, Juden und Muslimen dieses Mal auch Hindus und Buddhisten an dem Treffen teilgenommen. Mehrere hundert Menschen verfolgten die Gebete und Gesänge für den Frieden. Auch in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) riefen die Kirchen zu einem Friedensgebet auf.