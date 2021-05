Die Ortsgruppe Ulm/Neu-Ulm von Fridays for Future will Freitagmittag vor den Büros von SPD-Abgeordneten für eine verbesserte Klimaschutzpolitik demonstrieren. Anlass ist der heute beginnende SPD-Bundesparteitag. Die Aktion soll um 13:30 Uhr vor den Büros der Ulmer Abgeordneten Hilde Mattheis und Martin Rivoir in der Söflinger Straße beginnen. Anschließend wollen die Aktivisten vor das Neu-Ulmer SPD-Büro in der Memminger Straße ziehen.