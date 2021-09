Klimaaktivistinnen und -aktivisten von "Fridays For Future" in Ulm und Aalen beteiligen sich am Freitag am globalen Klimastreik. In Aalen ist bereits am südlichen Stadtgraben ein Klimacamp aufgebaut. Die Demo ist am Freitag um 14 Uhr vor dem Rathaus in Aalen. In Ulm ist eine Kundgebung um 15 Uhr auf dem Münsterplatz geplant. "Fridays for future" fordert kurz vor der Bundestagswahl mehr Tempo beim Klimaschutz.