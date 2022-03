Zwischen Ulm und Aalen: Initiative Fridays for Future fordert Ausstieg aus fossiler Energienutzung

Mehr als tausend Menschen haben sich am Freitag zu Kundgebungen unter anderem in Ulm und Heidenheim versammelt. Die Initiative Fridays for Future hatte zum globalen Klimastreik aufgerufen.

Rund 250 Menschen haben sich am Freitagmittag in Heidenheim zur Kundgebung versammelt. SWR Christian Hammer

In Heidenheim haben bei einer Kundgebung am Freitagmittag zahlreiche Menschen für den Klimaschutz demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Initiative Fridays for Future (FFF). Die Demonstrierenden zogen anschließend durch die Heidenheimer Innenstadt. Zentrale Forderung ist unter anderem ein konsequenter Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger wie Kohle und Gas.

Demonstrationen von Fridays for Future auch in Ulm, Aalen und Gmünd

Auch in anderen Städten in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller waren die Menschen zum Klimastreik aufgerufen. In Ulm gab es am Nachmittag eine Kundgebung auf dem Münsterplatz.

Mit bunten Bannern: Rund 800 Menschen demonstrierten in Ulm für den Klimaschutz. (25.3.) SWR

Gestreikt wurde auch im Ostalbkreis, und zwar in Schwäbisch Gmünd und in Aalen.