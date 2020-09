Die Polizei hat in der Nacht von Freitag am Samstag in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) zwei mutmaßlicher Einbrecher kurz nach der Tat festgenommen. Ein 28-jährige und eine 22-Jährige stehen unter Verdacht, in zwei Gärtnereien und eine Bäckerei eingebrochen zu haben. Ob es weitere Täter gibt ist noch unklar. An der Fahndung waren mehrere Polizeistreifen aus umliegenden Dienststellen und die Kripo Memmingen beteiligt.