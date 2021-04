per Mail teilen

Das Freizeitheim Asch in Blaubeuren nimmt vorübergehend zwei Familien des Zirkus Melody auf. Das teilte das Evangelische Jugendwerk auf Anfrage des SWR mit. Demnach können die zehn Familienmitglieder voraussichtlich für vier Wochen in dem Freizeitheim bleiben. Das Heim, das dem evangelischen Kirchenbezirk Esslingen gehört, ist momentan Corona-bedingt geschlossen. Der Zirkus steckt seit Monaten in Weidenstetten (Alb-Donau-Kreis) fest. Vor knapp zwei Wochen waren dort drei Zirkus-Wohnwagen abgebrannt.