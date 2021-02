Früher hatte er eine Pension - jetzt arbeitet Jakob Lang in der Stiftungsklinik Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm). Er ist einer der Helfer, die dort in der Pandemie Fachkräfte unterstützen.

Ob Patienten oder Besucher, alle müssen sich vor dem Betreten der Klinik zuerst bei der sogenannten Clearing-Stelle melden, der Zulassungskontrolle neben dem Eingang der Klinik. Dort begegnen sie auch Jakob Lang, er arbeitet seit sieben Monaten mit anderen dem Fachpersonal zu. Im weißen Kittel und FFP2-Maske hilft er beim Ausfüllen von Fragebögen, misst mit dem elektronischen Fieberthermometer die Temperatur der Ankömmlinge: "Hier werden alle wichtigen Eckdaten aufgenommen, um auszuschließen, dass jemand mit Corona-Symptomen in den Innenbereich der Klinik kommt", so Lang.

Jakob Lang bei seiner Arbeit in der Clearing-Stelle der Stiftungsklinik Weißenhorn - durch diese Zugangskontrolle gehen alle Patienten und Besucher, bevor sie die Klinik betreten dürfen. SWR Katja Stolle-Kranz

"Viele sind nervös, wissen nicht genau wohin. Es ist wichtig, ihnen gleich ein Stück Geborgenheit zu vermitteln." Jakob Lang, Helfer in der Stiftungsklinik Weißenhorn

Genau das liegt dem 61-Jährigen, der seine Pension in Burgau (Kreis Günzburg) wegen ausbleibender Gäste im Lockdown schließen musste. Als die Stiftungsklinik Weißenhorn in der Corona-Pandemie Helfer suchte, meldete er sich und ist froh über seine neue Aufgabe: "Viele sind nervös, wissen nicht genau wohin. Es ist wichtig, ihnen gleich ein Stück Geborgenheit zu vermitteln", erzählt er und sieht durchaus Parallelen zum früheren Beruf als Gastronom: "Da waren es die Gäste in der Pension, jetzt sind es die Patienten und Besucher, denen ich helfe, sich hier zurechtzufinden."

Mit Freiwilligen nur gute Erfahrungen

Franziska Oechsle, Pflegedirektorin der Stiftungsklinik Weißenhorn, hat inzwischen in vielen Bereichen freiwillige Helfer eingesetzt: "Ganz verstreut im Haus, ob beim Hol- und Bringdienst oder der Zugangskontrolle, oder bei besonderen Qualifikationen auch auf den Stationen. Die arbeiten dem Fachpersonal zu, nehmen ihnen viel ab. Da haben wir nur gute Erfahrungen gemacht." Seit sie im vergangenen Frühjahr einen Aufruf gestartet hat, haben sich über 250 Menschen gemeldet, die als Helfer in der Klinik arbeiten wollen.

In der Pandemie zurück in den Pflegeberuf

Lars Ebert, 32, arbeitet seit Dezember in der Stiftungsklinik Weißenhorn. Er kümmert sich dort auch um Corona-Patienten, hilft bei deren Pflege oder bei der schriftlichen Kranken-Dokumentation. Spricht ihnen Mut zu, wenn sie Angst vor den Folgen ihrer Krankheit haben.

"Wir hatten einen Patienten, der fünf Wochen lang mit Covid-19 infiziert war und sich große Sorgen gemacht hat. Da versuchen wir, den Menschen beizustehen." Lars Ebert, Pflegehelfer

Der 32-Jährige ist ausgebildeter Pflegehelfer, war jedoch die vergangenen Jahre in einem Autohaus tätig. "Ich dachte nie, dass ich nochmal in den Beruf zurückkehre, aber dann kam Corona. Da wurden wir einfach gebraucht." Das Schönste an seiner neuen Aufgabe: "Man kann Gutes bewirken, sieht, wie es den Patienten langsam besser geht." Angst, dass er sich bei der Arbeit selbst mit dem dem Coronavirus infizieren könnte, hat Lars Ebert nicht: "Wir tragen ja die volle Schutzausrüstung und ein Visier, lassen uns ständig testen." Im Herbst will er sich mit einer Zusatzausbildung in der Stiftungsklinik Weißenhorn zum Pflegefachmann ausbilden lassen.

Gleich geht es zur Schicht - Studentin Karina Weiler arbeitet seit der Pandemie auf einer Station des Universitätsklinikums Ulm SWR Katja Stolle-Kranz

Vom Hörsaal ans Krankenbett

Karina Weiler ist eigentlich Biologie-Studentin, doch in der Corona-Pandemie meldete sie sich beim Universitätsklinikum Ulm, um zu helfen: "Auch wenn ich nicht direkt vom Fach bin, wollte ich in der Pandemie etwas beisteuern."

"Ich lerne jeden Tag dazu und bin froh, dass ich in der Pandemie andere unterstützen kann. Das bringt auch mir sehr viel." Karina Weiler, Biologie-Studentin

Seit dem ersten Lockdown hilft die Studentin auf einer Station mit Notfallpatienten, die bereits einen negativen Covid-19-Schnelltest haben und auf das Ergebnis eines PCR-Tests warten. Dass sie neben ihrer Bachelorarbeit häufig am Wochenende arbeiten muss, macht ihr nichts aus: "Ich lerne jeden Tag dazu und bin froh, dass ich hoffentlich andere unterstützen kann." Im Universitätsklinikum Ulm sind derzeit 110 studentische Aushilfen angestellt.