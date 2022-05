Corona: Warum Menschen in Ulm und Aalen freiwillig Maske tragen

Seit anderthalb Monaten gehört die Maskenpflicht wegen Corona mit wenigen Ausnahmen der Vergangenheit an. Doch wer trägt sie überhaupt noch freiwillig und wieso? Nachgefragt in Ulm.

Im Bus, manchmal beim Einkaufen, trägt Annemarie Felk noch ihre FFP2-Maske. Doch sie räumt ein: Es kommt ganz auf die Lust an. Immer häufiger verzichtet sie drauf. Aus Bequemlichkeit, weil man die immer in der Hand halten muss, meint sie. Die Freiheit ohne "Maultäschle" genießen auch viele andere Passanten in Ulm und Aalen.

Häufig baumelt die Maske nur noch am Arm: Immer weniger tragen sie auf Mund und Nase. SWR Torsten Blümke

Endlich wieder durchatmen - ohne Maske

"Ich trage keine mehr", sagt ein Mann in Aalen. "Das muss auch mal ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass wir jetzt immer mit Mundschutz rumlaufen", meint er. Eine Aalenerin ist derselben Ansicht. Sie freut sich, dass sie ohne Maske nun wieder frische Luft kriegt, durchatmen kann. Im Freien ohne, aber in geschlossenen Räumen doch lieber mit Maske, bewegt sich ein anderer Aalener.

In Bus und Bahn ist Maske noch Pflicht

Annemarie Felk hat ihren Mundschutz locker über den Ellbogen hängen. Sie kommt gerade aus der Straßenbahn. Dort ist Maskentragen noch Pflicht. Ihre Beobachtung dort: Manche sind maskiert, andere nicht. Das sei ärgerlich, wenn man sie selbst auf hat und andere nicht. Schließlich sei die Infektionsgefahr nach wie vor vorhanden, meint sie. Andere Fahrgäste auf die noch geltende Maskenpflicht in Bus und Bahn ansprechen, würde sie aber auf keinen Fall.

In Bus und Bahn gilt nach wie vor die Maskenpflicht (Archivbild). SWR

"Derjenige, der davon überzeugt ist, dass er sie nicht aufsetzt, der setzt sie dann aus Trotz erst recht nicht auf."

Adita, eine junge Frau, trägt zwar in Bus und Bahn einen Mund-Nasen-Schutz, hält das aber inzwischen auch für überflüssig. "In Pflegeheimen und Krankenhäusern kann ich es verstehen, aber in Bus und Bahn? Das ist normaler Alltag, so als wenn du in den Supermarkt gehst."

Kaum Handhabe gegen Maskenverweigerer

Die Stadtwerke Ulm /Neu-Ulm verweisen in ihren Bussen und Straßenbahnen unter anderem mit Durchsagen aufs Masketragen, doch gegen die Verweigerer haben sie kaum eine Handhabe, erklärt SWU-Sprecher Sebastian Koch. DIe Busfahrer sollen sich aufs Fahren konzentrieren. Sie würden nicht einschreiten, wenn Fahrgäste ohne Maske im Fahrzeug sitzen. "Unsere Fahrscheinkontrolleure sind zwar angehalten, die Fahrgäste darauf hinzuweisen, wenn sie keine Maske tragen. Damit erschöpft sich aber auch unser Handlungsspielraum", so Koch. Bußgelder dürfen die Kontrolleure nicht verhängen.

Mundschutztragen nach wie vor im Job

Daniel Stiller ist Fahrradkurier. Sobald er ein Gebäude betritt, setzt er die FFP2-Maske auf. "Wir fahren auch im medizinischen Dienst und wir müssen in Arztpraxen und Labore und da ist es Pflicht, dass man weiter Maske trägt." Dienstlich muss auch Florian Schnabel noch häufig Maske tragen. Er ist Polizist. Im Dienstgebäude sei die Maske noch Pflicht. Freiwillig trägt er sie häufig aus Achtung anderen gegenüber. Privat sind beide vorsichtshalber noch beim Einkaufen maskiert, vor allem wenn viele Kunden im Geschäft sind, so Daniel Stiller.

Freiwilliges Maskentragen aus Eigenverantwortung

Aus Eigenverantwortung setzen Edeltraud und Erik Paule aus Dillingen die Masken auf. "Mich interessiert es nicht, was vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist, ich halt mich an das, was für mich richtig ist", so Edeltraud Paule. Sie trägt FFP2-Maske überall dort, wo mehr als fünf Menschen um sie herum sind. "Also wir meiden größere Ansammlungen, weil wir gesundheitlich angeschlagen sind und eine Infektion vermeiden möchten", ergänzt ihr Mann Erik. Notfalls bittet er Nicht-Maskenträger, Abstand zu halten. Seine Frau setzt mitunter auf eine andere Taktik, wenn sie z.B. in Bus und Bahn Menschen ohne Maske begegnet: