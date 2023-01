Heute ist es mal wieder soweit: Auf dem Kalenderblatt steht: Freitag, der 13. Angeblich viele Menschen glauben ja, dass an diesem Tag besondere Unglücke über sie herein brechen. Für andere bedeutet es gar nichts. Kollege Frank Wiesner hat sich umgehört in der Ulmer Innenstadt und ein wenig in den statistischen Unterlagen von Versicherungen geblättert. Hier sein Beitrag.