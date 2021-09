per Mail teilen

Eine 62-jährige Frau ist am Dienstag auf einem Waldweg bei Ellwangen (Ostalbkreis) von einem fremden Hund gebissen worden. Laut Polizei war die Frau mit ihrem eigenen Hund dort unterwegs und traf auf eine Gruppe aus acht Personen mit mehreren Tieren, die nicht angeleint warten. Nachdem die Gruppe bereits vorbei war, sprang ein Beagle die 62-Jährige plötzlich von hinten an und biss ihr in den Unterarm.