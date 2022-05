Freibäder öffnen ohne Corona-Beschränkungen

Im Freibad in Ehingen im Alb-Donau-Kreis hat am Samstag die neue Saison begonnen. Eine Besonderheit des Ehinger Bades ist die mehr als 50 Meter lange Rutsche. Auch das Freibad in Schechingen im Ostalbkreis hat seit Samstag wieder auf. Seit vorigem Wochenende haben zahlreiche Freibäder bereits geöffnet, darunter das Bud-Spencer-Bad in Schwäbisch Gmünd, das Solarbad in Nördlingen, das Günzburger Waldbad und das Donaubad Ulm/Neu-Ulm. Laut den Betreibern entfallen die während der Pandemie aufgestellten Corona-Regeln.