Die Stadt Nördlingen verlängert die Saison im Freibad an der Marienhöhe wegen des schönen Spätsommerwetters um eine Woche. Der letzte Badetag ist am Sonntag, 20. September. Das Biberacher Freibad schließt am 27. September und damit sogar zwei Wochen später, als geplant.