Freibäder im Alb-Donau-Kreis bereiten sich auf ihre Öffnung vor. Die "Bundesnotbremse" gilt wegen der stabilen Inzidenz unter 100 ab Montag nicht mehr.

Bei den "Blautopfbädern" in Blaubeuren beginnt die neue Saison am Montag um neun Uhr. Auf der Internetseite werden Besucher gebeten, vorab ein Formular auszufüllen, um gemäß den Corona-Regelungen die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen.

Die ersten Freibäder in der Region öffnen wieder, am Montag in Blaubeuren, eine Woche später in Langenau (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Guido Kirchner

"Es ist soweit" heißt es auch auf der Internetseite des "Nau-Bades" in Langenau. Dort hat man auf die Freigabe durch Landratsamtes gewartet und bereitet nun den Saisonstart für den 31. Mai vor.

Das Freibad in Ehingen bleibt vorerst wetterbedingt geschlossen. "Zu kühl“, hieß es dort. In Ulm und in den anderen Landkreisen der Region hofft man auf weiter sinkende Sieben-Tage-Inzidenzen. Fallen die Werte, so will man etwa in Biberach am 1. Juni in die Saison starten.

Im Bud Spencer Bad in Schwäbisch Gmünd im April geputzt (Archivbild) SWR Isabella Hafner

Im Bud Spencer Bad in Schwäbisch Gmünd hat im April die Saisonvorbereitung begonnen. Auch die Freibäder Unterrombach und Spiesel in Aalen warten auf sinkende Inzidenzen, am Freitag lag der Wert für den Ostalbkreiskreis erstmals unter 100, am Samstag erneut.

Im Waldfreibad in Heidenheim galten wie in allen Freibädern schon in 2020 strenge Abstands- und Hygieneregeln (Archivbild) SWR Peter Köpple

Auch im Waldfreibad Heidenheim hatte im April der Frühjahrsputz begonnen, das Ziel war, Mitte Mai öffnen zu können. Aber auch im Landkreis Heidenheim sinkt die Inzidenz derzeit zwar, liegt aber noch weit über dem entscheidenen Wert von 100.

Auch in den bayerischen Landkreisen steht die Freibadsaison noch bevor

Auch in den angrenzenden bayerischen Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen ist es noch nicht soweit, nur im Kreis Donau-Ries könnte die Freibadsaison bald losgehen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit dieser Woche unter 100.