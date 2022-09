Saisonende in vielen Freibädern zwischen Ulm und Aalen

Mit den Sommerferien endet in vielen Freibädern auch die Badesaison. Trotz guter Bilanz verlängert das Ulmer Donaubad seine Freibad-Saison nicht.

Das Bergbad in Giengen an der Brenz hat am Sonntag das letzte Mal geöffnet, ebenso das Freibad in Blaubeuren und das in Neresheim-Kösingen. Dort wird der Saisonabschluss mit einem Papp-Boot-Wettbewerb gefeiert. Auch im Waldbad in Günzburg kann man Sonntag das letzte Mal baden, rutschen und relaxen. Rund 110.000 Gäste besuchten das Bad in diesem Jahr.

In Aalen ist morgen letzter Badetag in den Freibädern Spiesel und Unterrombach. Deutlich länger geöffnet ist das Bud-Spencer-Bad in Schwäbisch Gmünd: Es bleibt noch bis zum 25. September geöffnet.

Gute Bilanz, aber wegen hoher Energiepreise keine Saisonverlängerung

Die Freibäder in Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ulm sind mit dem Verlauf der Saison zufrieden. Das haben die Betreiber auf SWR-Anfrage mitgeteilt. In das Bud-Spencer-Bad in Schwäbisch Gmünd seien an den besonders heißen Tagen mehr als 3.000 Badegäste gekommen, so eine Sprecherin. Das Freibad Spiesel in Aalen-Wasseralfingen hatte im Juli 42.000 Badegäste gezählt.

In vielen Freibädern hat es sich am Sonntag aus-gerutscht. Dort endet die Saison mit den Sommerferien. Das Bud Spencer-Bad in Schwäbisch Gmünd (Bild) ist allerdings noch länger geöffnet: bis 25. September (Archiv). SWR (Archiv)

Das Donaubad in Ulm verzeichnet einen Rekordsommer, mit rund 110.000 Besuchern. Auch das Freibad des Donaubades öffnet am Sonntag zum letzten Mal. Eine Verlängerung der Saison um eine Woche sei wegen der hohen Preise für Strom und Gas nicht möglich, hieß es dazu. Es lohne sich nicht, das Außenbecken zu heizen, für erwartet wenige Besucher.