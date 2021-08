Das Freibad in Weißenhorn ist seit Mittwoch wieder geöffnet. Am Dienstag war in dem Bad eine chlorhaltige Wasser-Mischung ausgetreten, die gefährlich werden kann. Eine Mitarbeiterin musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Wie ein Feuerwehr-Sprecher am Mittwochmorgen dem SWR sagte, war am Vortag - vor Öffnung des Bades - ein Schlauch an der Wasseraufbereitung geplatzt. Dadurch traten rund 150 Liter Chlorgemisch aus, das jedoch automatisch verdünnt wurde. So sei die Bildung gefährlicher Salzsäure verhindert worden. Einige tausend Liter gerieten jedoch in die Kanalisation. Eine Gefahr für Umwelt und Badegäste habe zu keiner Zeit bestanden, so der Sprecher weiter. Betroffen war nur eine Mitarbeiterin, die den Chlorgeruch intensiv eingeatmet hatte. Ihr geht es nach Angaben des Bades wieder gut.