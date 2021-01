Die Frauenakademie an Volkhochschule ist eine Institution in Ulm - seit 34 Jahren. Die neue Leiterin, Kirsten Tretter, will die Akademie nun jünger, globaler und grüner machen.

SWR: Frau Tretter, Sie sind in der Frauenakademie keine Unbekannte, waren vorher schon Dozentin. Was ist in der Bildungsarbeit für Frauen jetzt anders als vor Corona?

Kirsten Tretter: Wir haben ein Drittel weniger Teilnehmerinnen in den Kursen. In der Volkshochschule muss Maske getragen werden. Es muss desinfiziert werden. Wir haben unsere Dozentinnen und Dozenten darauf eingestellt, dass sie auch darauf achten, zu lüften und so weiter. Wir müssen ganz klar sagen, die Frauenakademie lebt auch davon, dass die Teilnehmerinnen sich sehen. Wir starten deshalb ganz regulär in der kommenden Woche mit dem Präsenzunterricht. 370 Frauen haben sich zum Hauptstudium angemeldet, 30 Frauen in der Orientierungsstufe.

Die neue Leiterin der Frauenakademie in Ulm, Kirsten Tretter, zu Gast im SWR-Studio. SWR Oliver Schmid

Bringen Sie als neue Leiterin auch neue Ideen mit in die Frauenakademie?

Ich habe tatsächlich ein paar Ideen. Allerdings bin ich total überzeugt von dem Konzept der Frauenakademie, so wie es besteht. Wir haben nicht nur zu Corona-Zeiten Wartelisten. Also es ist nicht so, dass wir um die Frauen werben müssen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt schon Vormerkungen für das nächste Herbstsemester.

Das Konzept wurde zusammen mit dem Seminar für Pädagogik an der Uni Ulm entwickelt. Was ist denn da das Besondere?

Das Besondere ist, dass die Frauen erst mal mit einer Orientierungsstufe beginnen. In dem ersten Jahr findet ein Zusammenwachsen der Gruppe statt, und es wird nicht nur Wissen vermittelt. Es geht um Kommunikation, es geht um das Miteinander. Und das Besondere: Es ist völlig egal, was für einen Bildungsabschluss die Frauen mitbringen. Jede Frau kann zu uns kommen. Und da sitzt die pensionierte Staatsanwältin neben der Bäckereifachverkäuferin. Und es wird stressfrei gelernt.

Sie waren ja zuvor sechs Jahre lang als Eine-Welt-Promotorin in Ulm aktiv. Da ging es um Nachhaltigkeit. Fließt das jetzt auch stärker ein?

Das ist sicherlich ein Schwerpunkt, den ich mit reinnehmen möchte, die Eine-Welt-Arbeit: Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit, das sind Themen, die unglaublich wichtig sind für unser Zusammenleben. Die Corona-Krise zeigt, wie zerbrechlich die Lieferketten und wer die Verlierer sind. Ich möchte da den Blick über den Tellerrand ermöglichen.

Sie wollen sich auch bewusst an Jüngere wenden. Wie soll die Verjüngungskur aussehen?

Wir sprechen da von Frauen zwischen 35 und 55. Sie sind in diesem Alter entweder mit Familie und Kindern beschäftigt oder mit dem Beruf oder mit beidem. Und da noch mal ein oder zwei Vormittage frei zu kriegen, das funktioniert häufig nicht. Solche Frauen kann man nur mit anderen Formaten erreichen. Das heißt, es müssen Wochenendformate sein, vielleicht am Freitagabend und am Samstag, wenn man einen Babysitter hat.

Ein Angebot, das Lernhaus für Frauen aus verschiedenen Kulturen, musste jetzt pausieren. Wäre das nicht gerade wichtig in einer internationalen Stadt, gerade mit Frauen verschiedener Kulturen leben?

Wir werden es auch wieder auflegen. Wir haben mit den zwei Dozentinnen, die das hauptsächlich durchführen, gesprochen. Das Lernhaus-Konzept lebt davon, dass man sich begegnet, und zwar nicht mit Abstand und nicht mit Maske, sondern mit gemeinsamem Essen, Kaffee trinken und sich austauschen. Das war kein Konzept, das wir corona-gerecht umformen konnten. Deswegen haben wir gesagt, wir pausieren jetzt für dieses Semester mit dem Lernhaus der Frauen, steigen aber unbedingt wieder ein.