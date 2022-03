Schwerer Unfall mit Pferd

Ein Lkw ist in Lonsee (Alb-Donau-Kreis) so dicht an Pferden vorbeigefahren, dass ein schwerer Unfall passierte. Eine junge Frau wurde dabei schwer verletzt. Die 21-Jährige war am Samstagnachmittag mit einem weiteren Pferdepfleger auf der B10 in Lonsee-Urspring unterwegs. Sie wollten zwei Tiere auf eine Koppel führen. Der Lastwagen näherte sich von hinten. Er fuhr laut Polizei viel zu schnell und viel zu dicht vorbei. Ein Pferd scheute, brach aus und schleifte die junge Frau eine Böschung hinunter. Sie wurde von einem Pferdehuf im Gesicht getroffen. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.