per Mail teilen

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Heidenheimer Innenstadt ist eine 93-jährige Frau von einem LKW erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ging die Seniorin bei Rot über die Straße. Laut Polizeibericht wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand keiner.