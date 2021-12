per Mail teilen

In Heidenheim ist am Donnerstagabend eine junge Frau von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Die 24-Jährige kam ins Krankenhaus. Der Kangal-Hirtenhund war entlaufen. Die 24-Jährige entdeckte den Hund auf einem Supermarkt-Parkplatz und hielt ihn fest. Plötzlich schnappte das Tier zu. Der Hund wurde laut Polizei beschlagnahmt und in ein Tierheim gebracht.