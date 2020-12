Eine Frau ist in Ulm im Schlaf von ihrem Hund ins Gesicht gebissen und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei rief die 57-Jährige in der Nacht zu Samstag mehrmals eine Nachbarin an, konnte aber aufgrund der Verletzungen nicht sprechen. Die Nachbarin fand die Schwerverletzte im Flur und rief die Rettungskräfte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Labrador die Frau gebissen hat, blieb zunächst unklar.